Yonne Joux-la-Ville La biscuiterie de Bourgogne vous propose un concours de pétanque ouvert à tous.

Réservation au 07 89 36 27 66. Inscriptions sur place de 13h à 13h45 début des jeux 14h.

Prix : 10€ la doublette en 4 parties et concours de tir.

Structure gonflable pour les enfants

Restauration sur place

