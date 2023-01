Concours de pétanque Inter associations Leutenheim Leutenheim Leutenheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Concours de pétanque Inter associations Leutenheim, 25 juin 2023, Leutenheim

2023-06-25 08:00:00

Bas-Rhin Leutenheim EUR Le Tennis Pétanque Club organise son traditionnel concours de pétanque inter association le 25 juin 2023. Les équipes seront formées en triplette (3 joueurs et 2 boules de pétanque pour chacun). Les participants devront emmener leurs boules. Le concours sera limité à 24 équipes. Le concours est réservé aux non licenciés. Possibilité de prendre le repas de midi sur place, buvette toute la journée et en soirée burger avec le Food truck Burgerbus. +33 6 84 48 06 44 Leutenheim

