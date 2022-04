Concours de Pétanque Foyer Laïque Chambon Le Chambon-Feugerolles Catégories d’évènement: Le Chambon-Feugerolles

Loire

Concours de Pétanque Foyer Laïque Chambon, 29 avril 2022, Le Chambon-Feugerolles. Concours de Pétanque

Foyer Laïque Chambon, le vendredi 29 avril à 14:00

Ouvert à tous, en doublettes formées, ce premier concours amical du vendredi vous permettra de passer un agréable après-midi.

10,00 € par doublette

2022-04-29T14:00:00 2022-04-29T18:30:00

