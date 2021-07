Anneyron Anneyron Anneyron, Drôme Concours de pétanque et tête à tête Anneyron Anneyron Catégories d’évènement: Anneyron

Drôme

Concours de pétanque et tête à tête Anneyron, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Anneyron. Concours de pétanque et tête à tête 2021-07-14 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-14

Anneyron Drôme EUR 12 12 Tête à tête le matin et doublette l’après-midi. Système par poule ouvert à tous. Inscriptions sur place. Buffet, buvette et parking sur place. +33 6 68 76 20 90 dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Anneyron, Drôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Anneyron Adresse Ville Anneyron lieuville 45.27093#4.88427