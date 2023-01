Concours de pétanque et soccer Montfaucon-en-Velay Montfaucon-en-Velay Office de Tourisme du pays de Montfaucon Montfaucon-en-Velay Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Montfaucon-en-Velay

Concours de pétanque et soccer Montfaucon-en-Velay, 7 juillet 2023, Montfaucon-en-Velay Office de Tourisme du pays de Montfaucon Montfaucon-en-Velay. Concours de pétanque et soccer La Gare Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

2023-07-07 – 2023-07-07 Montfaucon-en-Velay

Haute-Loire Montfaucon-en-Velay Haute-Loire Dès 19h : concours de pétanque et soccer à la Gare. Inscription sur place.

Pétanque en doublettes/ soccer pour adulte et enfant par équipe de 3 tourisme@paysdemontfaucon.fr +33 4 71 59 95 73 https://hautpaysduvelay-tourisme.fr/ Montfaucon-en-Velay

dernière mise à jour : 2023-01-16 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon Maison du Tourisme de la Haute-Loire – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Montfaucon-en-Velay Autres Lieu Montfaucon-en-Velay Adresse La Gare Montfaucon-en-Velay Haute-Loire Office de Tourisme du pays de Montfaucon Maison du Tourisme de la Haute-Loire - source : Apidae TourismeMaison du Tourisme de la Haute-Loire - source : Apidae Tourisme Ville Montfaucon-en-Velay Office de Tourisme du pays de Montfaucon Montfaucon-en-Velay lieuville Montfaucon-en-Velay Departement Haute-Loire

Montfaucon-en-Velay Montfaucon-en-Velay Office de Tourisme du pays de Montfaucon Montfaucon-en-Velay Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montfaucon-en-velay-office-de-tourisme-du-pays-de-montfaucon-montfaucon-en-velay/

Concours de pétanque et soccer Montfaucon-en-Velay 2023-07-07 was last modified: by Concours de pétanque et soccer Montfaucon-en-Velay Montfaucon-en-Velay 7 juillet 2023 Haute-Loire La Gare Montfaucon-en-Velay Haute-Loire Montfaucon-en-Velay Montfaucon-en-Velay, Haute-Loire Office de Tourisme du pays de Montfaucon

Montfaucon-en-Velay Office de Tourisme du pays de Montfaucon Montfaucon-en-Velay Haute-Loire