CONCOURS DE PETANQUE Épinac, 30 juillet 2022, Épinac. CONCOURS DE PETANQUE Épinac

2022-07-30 – 2022-07-30

Épinac Saône-et-Loire Épinac EUR 12 Ce concoure se déroulera en cinq parties. La buvette et le buffet sera sur place. jos132@orange.fr Ce concoure se déroulera en cinq parties. La buvette et le buffet sera sur place. Épinac

