Seine-Maritime Aumale Rendez-vous le 12 Juillet pour un concours en doublette de pétanque en souvenir de Jean Claude Daussy Inscription à partir de 13h30

Jet du but : 14h15

Indemnités : Frais de participation + 25% + 50€ apport du club

Frais de participation : 10€ par équipe – Ouvert à tous ! Sandwich et buvette sur place Infos : 02 35 94 52 77 – 02 35 94 07 54 Rendez-vous le 12 Juillet pour un concours en doublette de pétanque en souvenir de Jean Claude Daussy Inscription à partir de 13h30

+33 2 35 94 07 54

