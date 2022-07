Concours de pétanque en souvenir à Jean Marie PADE

Concours de pétanque en souvenir à Jean Marie PADE, 19 juillet 2022, . Concours de pétanque en souvenir à Jean Marie PADE



2022-07-19 13:30:00 13:30:00 – 2022-07-19 13h30 : Inscriptions

14h15 : Jet du but

Indemnités : Frais de participation +25% + 50€ apport du club

Frais de participation : 10€/équipe

Formule poule

Sandwichs et buvette sur place Infos : 02 35 94 07 54 13h30 : Inscriptions

