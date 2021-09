Capvern Capvern Capvern, Hautes-Pyrénées Concours de Pétanque en Doublettes en poules Capvern Capvern Catégories d’évènement: Capvern

Concours de Pétanque en Doublettes en Poules.

Organisé par le Pétanque Club Capvernois – Challenge Jean Marc Dulac.

500€ + engagements. Pass sanitaire obligatoire.

Sandwiches et buvettes. dernière mise à jour : 2021-09-06 par

