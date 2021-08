Chalencon Chalencon Ardèche, Chalencon Concours de pétanque en doublettes Chalencon Chalencon Catégories d’évènement: Ardèche

Chalencon

Concours de pétanque en doublettes Chalencon, 7 août 2021, Chalencon. Concours de pétanque en doublettes 2021-08-07 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-07

Chalencon Ardêche Chalencon EUR 12 12 Concours proposé par l’association Comité des fêtes de Chalencon.

Buvette et petite restauration sur place. comitedesfetesdechalencon@gmail.com dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Chalencon Autres Lieu Chalencon Adresse Ville Chalencon lieuville 44.87771#4.57375