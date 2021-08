Ligny-le-ribault Ligny-le-Ribault - Cour de l'école Ligny-le-ribault Concours de Pétanque en Doublette_12 septembre 2021 Ligny-le-Ribault – Cour de l’école Ligny-le-ribault Catégorie d’évènement: Ligny-le-ribault

Concours de Pétanque en Doublette_12 septembre 2021 Ligny-le-Ribault – Cour de l’école, 12 septembre 2021, Ligny-le-ribault. Concours de Pétanque en Doublette_12 septembre 2021

Ligny-le-Ribault – Cour de l’école, le dimanche 12 septembre à 14:00

Les inscriptions commencent à 13h30 et le début des parties est à 14h! Amateurs de pétanque vous êtes attendus dans la cour de l’école. Le Pass Sanitaire est obligatoire pour participer. L’Amicale de la Pétanque de Ligny-le-Ribault organise le 12 Septembre 2021 un Concours en doublette ! De nombreux lots sont à gagner et le concours est ouvert à tous. Ligny-le-Ribault – Cour de l’école Cour de l’école, Ligny-le-ribault Ligny-le-ribault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-12T14:00:00 2021-09-12T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Ligny-le-ribault Autres Lieu Ligny-le-Ribault - Cour de l'école Adresse Cour de l'école, Ligny-le-ribault Ville Ligny-le-ribault lieuville Ligny-le-Ribault - Cour de l'école Ligny-le-ribault