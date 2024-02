CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTE ET ALIGOT Villefort, samedi 9 mars 2024.

CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTE ET ALIGOT Villefort Lozère

La pétanque villefortaise organise son concours de pétanque en doublette

14H30 Concours 1 Adulte et 1 Enfant

Inscriptions 5€ l’Adulte et 2€ l’Enfants .Primé en lot.

A Partir de 20h Repas Aligot 18€ Adulte 12€ Enfant

Ouvert à tous avec inscrip…

La pétanque villefortaise organise son concours de pétanque en doublette

14H30 Concours 1 Adulte et 1 Enfant

Inscriptions 5€ l’Adulte et 2€ l’Enfants .Primé en lot.

A Partir de 20h Repas Aligot 18€ Adulte 12€ Enfant

Ouvert à tous avec inscriptions avant le 02 mars 2024 au 06 70 64 50 85 Pour le repas. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 14:30:00

fin : 2024-03-09

Salle polyvalente

Villefort 48800 Lozère Occitanie isajalous@gmail.com

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTE ET ALIGOT Villefort a été mis à jour le 2024-02-15 par 48 OT Mont Lozère