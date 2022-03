Concours de Pétanque en Doublette Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

Concours de Pétanque en Doublette Die, 2 avril 2022, Die. Concours de Pétanque en Doublette La Stazione Bar restaurant-Pizzeria 25 avenue de la Clairette Die

2022-04-02 14:30:00 – 2022-04-02 La Stazione Bar restaurant-Pizzeria 25 avenue de la Clairette

Die Drôme Die Concours de pétanque en doublette. Moules-Frites, travers de porc marinés… contact@lastazione-die.fr +33 4 75 21 56 83 https://www.google.fr/maps?hl=fr&q=la+stazione La Stazione Bar restaurant-Pizzeria 25 avenue de la Clairette Die

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Die, Drôme Autres Lieu Die Adresse La Stazione Bar restaurant-Pizzeria 25 avenue de la Clairette Ville Die lieuville La Stazione Bar restaurant-Pizzeria 25 avenue de la Clairette Die Departement Drôme

Die Die Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/die/

Concours de Pétanque en Doublette Die 2022-04-02 was last modified: by Concours de Pétanque en Doublette Die Die 2 avril 2022 Die Drôme

Die Drôme