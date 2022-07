CONCOURS DE PÉTANQUE DU 14 JUILLET Le Val-d’Ajol Le Val-d'Ajol Catégories d’évènement: Le Val-d'Ajol

Vosges

CONCOURS DE PÉTANQUE DU 14 JUILLET Le Val-d’Ajol, 14 juillet 2022, Le Val-d'Ajol. CONCOURS DE PÉTANQUE DU 14 JUILLET

21 Route des Oeuvres Au Boulodrome Le Val-d'Ajol Vosges

2022-07-14 14:00:00 – 2022-07-14 16:00:00

Au Boulodrome 21 Route des Oeuvres

Le Val-d’Ajol

Vosges Le Val-d’Ajol 3 EUR Le Comité des Fêtes du Val d’Ajol en partenariat avec la Val d’Ajolaise pétanque organise le 14 juillet un concours de pétanque à la mêlée à 14h00 au boulodrome du Val d’Ajol. +33 6 83 28 30 50 WaltiGoehner

Au Boulodrome 21 Route des Oeuvres Le Val-d’Ajol

