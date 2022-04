Concours de pétanque des sapeurs pompiers Salles Salles Catégories d’évènement: Gironde

Concours de pétanque des sapeurs pompiers Salles, 14 mai 2022, Salles.

2022-05-14 09:00:00 – 2022-05-14 19:00:00

Salles Gironde Salles 16ème concours départemental de pétanque des sapeurs pompiers, de 9h à 19h sur la place du Champ de Foire.

