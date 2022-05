Concours de pétanque des Amis de la Saint-Jean, 21 mai 2022, .

Concours de pétanque des Amis de la Saint-Jean

2022-05-21 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-21 19:00:00 19:00:00

Samedi 21 mai, inscription à partir de 15h et jet du but à 16h, stade Welsch. 10 €/équipe. Restauration et buvette sur place. Les Amis de la Saint-Jean 06 87 80 60 75.

En doublette et en semi nocturne.

Samedi 21 mai, inscription à partir de 15h et jet du but à 16h, stade Welsch. 10 €/équipe. Restauration et buvette sur place. Les Amis de la Saint-Jean 06 87 80 60 75.

dernière mise à jour : 2022-03-15 par