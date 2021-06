Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire Concours de Pétanque de l’été Craponne-sur-Arzon Craponne-sur-Arzon Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon

Haute-Loire

Concours de Pétanque de l’été Craponne-sur-Arzon, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Craponne-sur-Arzon. Concours de Pétanque de l’été 2021-07-07 20:00:00 – 2021-07-07

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire EUR 3.5 3.5 Ouvert à tous : inscriptions à 20h, début des parties 20h30 au stade de la prairie. 3,50 € par joueur, toutes les doublettes sont primées. apcwilliam@orange.fr Ouvert à tous : inscriptions à 20h, début des parties 20h30 au stade de la prairie. 3,50 € par joueur, toutes les doublettes sont primées.

Détails Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Craponne-sur-Arzon Adresse Ville Craponne-sur-Arzon lieuville 45.32784#3.84688