CONCOURS DE PÉTANQUE – D’ANIMATION ÉTÉ OUVERT À TOUS Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

CONCOURS DE PÉTANQUE – D’ANIMATION ÉTÉ OUVERT À TOUS Épinal, 7 juillet 2022, Épinal. CONCOURS DE PÉTANQUE – D’ANIMATION ÉTÉ OUVERT À TOUS Épinal

2022-07-07 14:30:00 14:30:00 – 2022-08-25 18:30:00 18:30:00

Épinal Vosges Pendant les mois de juillet et août des rencontres amicales de pétanque ouvertes à tous.

Tous les jeudis après midi à 14h30 lancement du but. A chaque partie gagnée prime de 2€ par doublette

Tirage au sort par logiciel ainsi que la formation des équipes à la mêlée tournante (composition différente à chaque partie) +33 6 51 10 66 51 http://lpepetanqueepinal.fr/ pas de photo

Épinal

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Épinal Adresse Ville Épinal lieuville Épinal Departement Vosges

Épinal Épinal Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinal/

CONCOURS DE PÉTANQUE – D’ANIMATION ÉTÉ OUVERT À TOUS Épinal 2022-07-07 was last modified: by CONCOURS DE PÉTANQUE – D’ANIMATION ÉTÉ OUVERT À TOUS Épinal Épinal 7 juillet 2022 Épinal Vosges

Épinal Vosges