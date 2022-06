Concours de pétanque Compreignac Compreignac Catégories d’évènement: 87140

Compreignac 87140 Compreignac Lundi 06 juin, inscriptions sur place à partir de 14h, concours à 15h, stade municipal. 12 € la doublette formée (6 € par pers.). Buvette et restauration sur place. U.S.A. Compreignac Football 06 81 94 34 70. 4 parties. Lundi 06 juin, inscriptions sur place à partir de 14h, concours à 15h, stade municipal. 12 € la doublette formée (6 € par pers.). Buvette et restauration sur place. U.S.A. Compreignac Football 06 81 94 34 70. Compreignac

