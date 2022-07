Concours de pétanque Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

Concours de pétanque Ciboure, 24 juillet 2022, Ciboure. Concours de pétanque

Avenue Jean Poulou Stade Jean Poulou Ciboure Pyrénées-Atlantiques Stade Jean Poulou Avenue Jean Poulou

2022-07-24 – 2022-07-24

Stade Jean Poulou Avenue Jean Poulou

Ciboure

Pyrénées-Atlantiques EUR 8 Inscriptions à partir de 9h, début de la compétition à 10h. Buvette et restauration sur place toute la journée. Nombreux lots à gagner. Inscriptions à partir de 9h, début de la compétition à 10h. Buvette et restauration sur place toute la journée. Nombreux lots à gagner. +33 6 67 09 25 78 Inscriptions à partir de 9h, début de la compétition à 10h. Buvette et restauration sur place toute la journée. Nombreux lots à gagner. FCC

Stade Jean Poulou Avenue Jean Poulou Ciboure

dernière mise à jour : 2022-07-11 par

Détails Catégories d’évènement: Ciboure, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Ciboure Adresse Ciboure Pyrénées-Atlantiques Stade Jean Poulou Avenue Jean Poulou Ville Ciboure lieuville Stade Jean Poulou Avenue Jean Poulou Ciboure Departement Pyrénées-Atlantiques

Ciboure Ciboure Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ciboure/

Concours de pétanque Ciboure 2022-07-24 was last modified: by Concours de pétanque Ciboure Ciboure 24 juillet 2022 Avenue Jean Poulou Stade Jean Poulou Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Ciboure Pyrénées-Atlantiques