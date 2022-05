CONCOURS DE PÉTANQUE – CHÂTEAUVILLAIN Châteauvillain, 5 juin 2022, Châteauvillain.

CONCOURS DE PÉTANQUE – CHÂTEAUVILLAIN 22 rue Amiral Decrès Châteauvillain

2022-06-05 – 2022-06-05

22 rue Amiral Decrès Châteauvillain Haute-Marne

Châteauvillain La pétanque, plus communément appelé jeu de boules, est l’un des jeux de précision les plus populaire en France, et il n’est pas étonnant que de nombreux tournois de pétanque s’organisent un peu partout en France.

Venez affrontez nos meilleurs joueurs en toute décontraction !

+33 3 25 32 96 11

La pétanque, plus communément appelé jeu de boules, est l’un des jeux de précision les plus populaire en France, et il n’est pas étonnant que de nombreux tournois de pétanque s’organisent un peu partout en France.

Venez affrontez nos meilleurs joueurs en toute décontraction !

22 rue Amiral Decrès Châteauvillain

dernière mise à jour : 2022-05-07 par