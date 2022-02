Concours de Pétanque – Challenge Michel Henon Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Landes

Concours de Pétanque – Challenge Michel Henon Capbreton, 19 août 2022, Capbreton. Concours de Pétanque – Challenge Michel Henon Parc de loisirs du Gaillou Avenue du Gaillou Capbreton

2022-08-19 10:00:00 – 2022-08-19 Parc de loisirs du Gaillou Avenue du Gaillou

Capbreton Landes Capbreton La Capbretonnaise – Challenge Michel Henon (2 vétérans et 1 de 55 ans) 10h : en poule

14h45 : Coupe Louly (2 vétérans et 1 de 55 ans) concours AB La Capbretonnaise – Challenge Michel Henon (2 vétérans et 1 de 55 ans) 10h : en poule

14h45 : Coupe Louly (2 vétérans et 1 de 55 ans) concours AB La Capbretonnaise – Challenge Michel Henon (2 vétérans et 1 de 55 ans) 10h : en poule

14h45 : Coupe Louly (2 vétérans et 1 de 55 ans) concours AB Pixabay

Parc de loisirs du Gaillou Avenue du Gaillou Capbreton

dernière mise à jour : 2022-02-04 par OTI LAS

Détails Catégories d’évènement: Capbreton, Landes Autres Lieu Capbreton Adresse Parc de loisirs du Gaillou Avenue du Gaillou Ville Capbreton lieuville Parc de loisirs du Gaillou Avenue du Gaillou Capbreton Departement Landes

Capbreton Capbreton Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/capbreton/

Concours de Pétanque – Challenge Michel Henon Capbreton 2022-08-19 was last modified: by Concours de Pétanque – Challenge Michel Henon Capbreton Capbreton 19 août 2022 Capbreton Landes

Capbreton Landes