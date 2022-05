Concours de Pétanque – Challenge Bernard Etcheverry

Concours de Pétanque – Challenge Bernard Etcheverry, 21 août 2022, . Concours de Pétanque – Challenge Bernard Etcheverry

2022-08-21 09:00:00 – 2022-08-21 La Capbretonnaise – Challenge Bernard Etcheverry – doublette 9h : en poule

10h : 8ème régional Alain Saumont

14h30 : Quart régional Alain Saumont

15h : Concours des pêcheurs – doublette (concours AB)

16h30 : Demi régional Alain Saumont

18h30 : Finale régional Alain Saumont La Capbretonnaise – Challenge Bernard Etcheverry – doublette 9h : en poule

10h : 8ème régional Alain Saumont

14h30 : Quart régional Alain Saumont

15h : Concours des pêcheurs – doublette (concours AB)

16h30 : Demi régional Alain Saumont

18h30 : Finale régional Alain Saumont La Capbretonnaise – Challenge Bernard Etcheverry – doublette 9h : en poule

10h : 8ème régional Alain Saumont

14h30 : Quart régional Alain Saumont

15h : Concours des pêcheurs – doublette (concours AB)

16h30 : Demi régional Alain Saumont

18h30 : Finale régional Alain Saumont dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville