Capbreton Landes Concours ouvert à tout public en doublette.

Prix en lots. Inscriptions au boulodrome de 13h à 15h.

Jet du but à 15h30. +33 5 58 73 18 23 Concours ouvert à tout public en doublette.

