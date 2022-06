Concours de pétanque Brantôme en Périgord Brantôme en Périgord Catégories d’évènement: Brantôme en Périgord

Dordogne

Concours de pétanque. Inscription sur place à partir de 18h. Jet du but à 19h. Ouvert à tous. 10€ la doublette. Lots pour tous les participants. Buvette et restauration sur place.

Brantôme en Périgord

