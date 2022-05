Concours de Pétanque Boulodrome Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

L’Amicale Sologne Blésois organise un concours de pétanque, samedi 21 mai 2022 au Boulodrome, rue des Dix Arpents à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Inscriptions à 13 h 30. Début du concours à 14 h. Inscription : 4 € par joueur. 4 parties mixtes, en doublette à la mêlée. Nouveau tirage à chaque partie. Lots : totalité des mises + 25 %. Buvette, pâtisserie, sandwich.

Concours de pétanque ouvert à tous, samedi 21 mai 2022, Boulodrome de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Inscriptions à 13 h 30. Début du concours à 14 h.

2022-05-21T13:30:00 2022-05-21T19:30:00

