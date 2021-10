Bordères Bordères BORDERES, Pyrénées-Atlantiques Concours de pétanque Bordères Bordères Catégories d’évènement: BORDERES

Pyrénées-Atlantiques

Concours de pétanque Bordères, 30 octobre 2021, Bordères. Concours de pétanque 2021-10-30 – 2021-10-30

Bordères Pyrénées-Atlantiques EUR 3 3 Dans le cadre d’Octobre rose, un concours de pétanque est organisé.

Les dons et bénéfices seront reversés à la ligue contre le cancer. Dans le cadre d’Octobre rose, un concours de pétanque est organisé.

Les dons et bénéfices seront reversés à la ligue contre le cancer. Dans le cadre d’Octobre rose, un concours de pétanque est organisé.

Les dons et bénéfices seront reversés à la ligue contre le cancer. dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: BORDERES, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bordères Adresse Ville Bordères