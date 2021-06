Blosseville Blosseville Blosseville, Seine-Maritime Concours de pétanque Blosseville Blosseville Catégories d’évènement: Blosseville

Seine-Maritime

Concours de pétanque Blosseville, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Blosseville. Concours de pétanque 2021-07-14 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-14

Blosseville Seine-Maritime Blosseville Concours de pétanque en doublettes. Inscriptions sur place, salle les deux colombiers dès 14h.

