Bas-en-Basset Haute-Loire Bas-en-Basset Haute-Loire Concours de pétanque à la mêlée en doublette. Toutes les doublettes seront primées- Sur Inscription impérative – ouvert à tous +33 6 37 96 66 15 dernière mise à jour : 2021-07-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron Maison du Tourisme de la Haute-Loire – source : Apidae TourismeMaison du Tourisme de la Haute-Loire – source : Apidae Tourisme

lieuville 45.306#4.115