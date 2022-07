Concours de pétanque Augea Augea Catégories d’évènement: Augea

Jura

Concours de pétanque Augea, 16 juillet 2022, Augea. Concours de pétanque

Vercia Augea Jura

2022-07-16 13:30:00 – 2022-07-16 20:00:00 Augea

Jura Augea Samedi 16 juillet à partir de 13h30 : Concours de pétanque à Vercia.

10 euros la doublette. Organisé par le Foyer Rural de Vercia.

Buffet et buvette sur place

à gagner : mises + 50 % camus-daniel@wanadoo.fr Samedi 16 juillet à partir de 13h30 : Concours de pétanque à Vercia.

10 euros la doublette. Organisé par le Foyer Rural de Vercia.

Buffet et buvette sur place

à gagner : mises + 50 % Augea

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Augea, Jura Autres Lieu Augea Adresse Vercia Augea Jura Ville Augea lieuville Augea Departement Jura

Augea Augea Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/augea/

Concours de pétanque Augea 2022-07-16 was last modified: by Concours de pétanque Augea Augea 16 juillet 2022 Vercia Augea Jura

Augea Jura