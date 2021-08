Montbouy Montbouy Loiret, Montbouy Concours de pétanque Amical Montbouy Montbouy Catégories d’évènement: Loiret

Montbouy

Concours de pétanque Amical Montbouy, 28 août 2021, Montbouy. Concours de pétanque Amical 2021-08-28 13:30:00 – 2021-08-28

Montbouy Loiret Montbouy Concours de Pétanque Amical A-B-C Montbouy. (Redistribution des mises), buvette et restauration sur place. PASS Sanitaire obligatoire. Concours de Pétanque Amical montbouy@orange.fr +33 2 38 97 53 03 Concours de Pétanque Amical A-B-C Montbouy. (Redistribution des mises), buvette et restauration sur place. PASS Sanitaire obligatoire. Pixabay dernière mise à jour : 2021-08-09 par

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Montbouy Autres Lieu Montbouy Adresse Ville Montbouy lieuville 47.86295#2.82098