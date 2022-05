Concours de Pétanque a la plage- Challenge Fredo Fitte Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Landes

Concours de Pétanque a la plage- Challenge Fredo Fitte Capbreton, 31 juillet 2022, Capbreton. Concours de Pétanque a la plage- Challenge Fredo Fitte Boulodrome de la plage 6 boulevard françois mitterand Capbreton

2022-07-31 – 2022-07-31 Boulodrome de la plage 6 boulevard françois mitterand

Capbreton Landes Landaise à pétanque – Challenge Fredo Fitte – tête à tête 14h30 : Quart national Marco Foyot

14h30 : Quart régional Zezette

16h30 : Demi national Marco Foyot

16h30 : Demi régional Zezette

18h30 : Finale national Marco Foyot

18h30 : Finale régional Zezette

18h30 : Finale tête à tête Frédo Fitte Landaise à pétanque – Challenge Fredo Fitte – tête à tête 14h30 : Quart national Marco Foyot

14h30 : Quart régional Zezette

16h30 : Demi national Marco Foyot

16h30 : Demi régional Zezette

18h30 : Finale national Marco Foyot

18h30 : Finale régional Zezette

18h30 : Finale tête à tête Frédo Fitte Landaise à pétanque – Challenge Fredo Fitte – tête à tête 14h30 : Quart national Marco Foyot

14h30 : Quart régional Zezette

16h30 : Demi national Marco Foyot

16h30 : Demi régional Zezette

18h30 : Finale national Marco Foyot

18h30 : Finale régional Zezette

18h30 : Finale tête à tête Frédo Fitte Boulodrome de la plage 6 boulevard françois mitterand Capbreton

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Capbreton, Landes Autres Lieu Capbreton Adresse Boulodrome de la plage 6 boulevard françois mitterand Ville Capbreton lieuville Boulodrome de la plage 6 boulevard françois mitterand Capbreton Departement Landes

Capbreton Capbreton Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/capbreton/

Concours de Pétanque a la plage- Challenge Fredo Fitte Capbreton 2022-07-31 was last modified: by Concours de Pétanque a la plage- Challenge Fredo Fitte Capbreton Capbreton 31 juillet 2022 Capbreton Landes

Capbreton Landes