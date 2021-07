Cambremer stade Claude Bisson Calvados, Cambremer Concours de pétanque à la mêlée stade Claude Bisson Cambremer Catégories d’évènement: Calvados

stade Claude Bisson, le dimanche 1 août à 09:00

Organisé par l’amicale des Pompiers de Cambremer ————————————– QUAND ? Dimanche 1° Août Inscriptions à partir de 9 h 15 Début du tournoi à 9 h 45 OU ? Au Stade Claude Bisson de Cambremer QUOI ? 23° édition du Tournoi de Pétanque à la mêlée – Inscription à la journée : 5€/personne Ou 1/2 journée : 3€/personne – Buvette et restauration sur place – Tombola à 1€ le ticket – Lots pour tous les participants

Inscriptions sur place, à 9h15

2021-08-01T09:00:00 2021-08-01T18:00:00

