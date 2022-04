CONCOURS DE PETANQUE À LA GROTTE Courniou Courniou Catégories d’évènement: Courniou

Hérault

CONCOURS DE PETANQUE À LA GROTTE Courniou, 14 juillet 2022, Courniou. CONCOURS DE PETANQUE À LA GROTTE Courniou

2022-07-14 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-14

Courniou Hérault EUR 10 La commune de Courniou vous attends pour participer à son fameux concours de pétanque le 14 juillet.

Concours en doublette. Venez nombreux. grottedeladeveze@orange.fr +33 4 67 97 03 24 Courniou

dernière mise à jour : 2022-03-19 par

Détails Catégories d’évènement: Courniou, Hérault Autres Lieu Courniou Adresse Ville Courniou lieuville Courniou Departement Hérault

Courniou Courniou Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courniou/

CONCOURS DE PETANQUE À LA GROTTE Courniou 2022-07-14 was last modified: by CONCOURS DE PETANQUE À LA GROTTE Courniou Courniou 14 juillet 2022 Courniou Hérault

Courniou Hérault