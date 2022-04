Concours de pétanque à Fieulaine Fieulaine, 23 avril 2022, Fieulaine.

Concours de pétanque à Fieulaine Fieulaine

2022-04-23 – 2022-04-23

Fieulaine Aisne Fieulaine

Tu pointes ou tu tires ?

Le foyer rural de Fieulaine organise un concours de pétanque le samedi 23 avril à partir de 10 heures, place de l’abreuvoir.

Inscriptions au 06.59.75.93.95

Tarif : 5€/personne.

Concours ouvert à tous et à toutes !

C’est l’occasion de se retrouver et de passer un bon moment, et pour les plus aguerris de transmettre leur plaisir de jouer.

Attention, les boules ne sont pas fournies.

Buvette et petite restauration sur place.

Il ne manquera que les cigales !

+33 6 59 73 95 93

Foyer rural Fieulaine

Fieulaine

