***Les concours sont ouverts aux personnes détenant une licence de pétanque :** **Samedi 07 mai :** * 14h00 : 1er tour championnat Régional et championnat de France Seniors doublette mixte **Dimanche 22 mai** : * 14h00 : Coucours Triplette mixte **Samedi 11 juin :** * 14h00 : Concours Doublette **Dimanche 26 juin :** * 14h00 : Concours Doublette mixte Contact : ——— [**Pétanque Cenon Collines**](https://www.cenon.fr/ma-ville-et-moi/les-associations-de-cenon/petanque-cenon-les-collines) Retrouvez les concours de pétanque organisés par l’association Pétanque Cenon Collines Boulodrome Place Duvin 137 avenue René Cassagne 33150 Cenon Cenon Gironde

