Concours de pétanque

Concours de pétanque, 8 juin 2022, . Concours de pétanque

2022-06-08 – 2022-09-28 Concours de pétanque en doublette formée du premier mercredi de juin au dernier mercredi de septembre. Le mercredi à 20h30, jet de but 21h précise au boulodrome. dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville