concours de pétanque

concours de pétanque, 1 juillet 2022, . concours de pétanque

2022-07-01 – 2022-08-31 Concours amicaux en 2 parties en Doublettes en juillet et août, un lundi sur deux sur la place de l’église. OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville