Concours de pétanque

Concours de pétanque, 12 août 2022, . Concours de pétanque

2022-08-12 13:30:00 13:30:00 – 2022-08-12 L’Association Loisirs Sciotot organise un concours de pétanque : 4 parties en doublettes à la mêlée sur le terrain de SCIOTOT. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville