Concours de pétanque



2022-07-30 – 2022-07-30 Concours de pétanque, en 4 parties. Inscriptions sur place à partir de 13h30. 12€ la doublette formée. Début du concours à 14h. Lots: jambons, Ricard, saucissons, Cognac, Pineau… Lots pour tous les participants. Buvette et restauration sur place. +33 6 27 26 47 66 Association de chasse Puyrenier dernière mise à jour : 2022-07-07 par

