Concours de pétanque

Concours de pétanque, 27 juillet 2022, . Concours de pétanque

2022-07-27 – 2022-07-27 Concours de pétanque en doublette La Priméloise , inscription à La Part Des Anges. Participation 5 euros par joueur. Concours de pétanque en doublette La Priméloise , inscription à La Part Des Anges. Participation 5 euros par joueur. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville