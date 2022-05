Concours de pétanque

2022-07-09 – 2022-07-09 Concours de pétanque en doublettes à 13h30, stade des Maisonnettes.

3 parties + 1/4 ,1/2 et finale.

Tous les participants sont primés.

Contact :06-77-35-98-00

