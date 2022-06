Concours de pétanque

Concours de pétanque, 1 juillet 2022, . Concours de pétanque



2022-07-01 – 2022-07-01 EUR Organisés comme chaque année durant la période estivale par la Pétanque barétounaise, les concours se dérouleront tous les vendredis entre le 24 juin et le 26 août. Ouverts à tous, ils auront lieu en semi-nocturne. Inscriptions à partir de 18h30 et début des concours à 19h30. Un maximum de 22 équipes pourra être engagé lors de chaque soirée.

Possibilité de restauration sur place. Organisés comme chaque année durant la période estivale par la Pétanque barétounaise, les concours se dérouleront tous les vendredis entre le 24 juin et le 26 août. Ouverts à tous, ils auront lieu en semi-nocturne. Inscriptions à partir de 18h30 et début des concours à 19h30. Un maximum de 22 équipes pourra être engagé lors de chaque soirée.

Possibilité de restauration sur place. Organisés comme chaque année durant la période estivale par la Pétanque barétounaise, les concours se dérouleront tous les vendredis entre le 24 juin et le 26 août. Ouverts à tous, ils auront lieu en semi-nocturne. Inscriptions à partir de 18h30 et début des concours à 19h30. Un maximum de 22 équipes pourra être engagé lors de chaque soirée.

Possibilité de restauration sur place. dernière mise à jour : 2022-06-17 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville