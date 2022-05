CONCOURS DE PÉTANQUE

CONCOURS DE PÉTANQUE, 22 mai 2022, . CONCOURS DE PÉTANQUE

2022-05-22 10:00:00 – 2022-05-22 13:00:00 A l’occasion de son vide grenier printanier l’Association des Parents d’Elèves de Colombières-sur-Orbvous invite à venir participer à un concours de pétanque en équipe apecolombieres@yahoo.fr +33 6 86 64 54 32 dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville