Gien Loiret Gien A Coullons le 17 juillet : – en doublette 10€ par équipe formule ABC

inscription à partir de 13H30

jet du but à 15H

redistribution intégrale des mises Concours enfants :

doublet 3 parties au score

14 ans maxi

gratuit jeu du but à 15H

