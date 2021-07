Concours de peinture sur le thème du chaos de Viella. Esquièze-Sère, 9 août 2021-9 août 2021, Esquièze-Sère.

Concours de peinture sur le thème du chaos de Viella. 2021-08-09 – 2021-08-15 ESQUIEZE-SERE 1 Lieu-dit Eth Marcadaou

Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées

L’espace contemporain Le HANG-ART accueille les arts visuels et performatifs dans un écrin de montagne.

Orienté vers les productions plastiques inspirées du patrimoine naturel et culturel d’altitude, Le HANG-ART est situé sur la route des Grands sites-Occitanie-Midi-Pyrénées. Vous pourrez découvrir des œuvres issues des collections des FRAC Occitanie (OM et Toulouse), de collections privées (Ramuncho Studio) et des créations réalisées en résidence.

De nombreux ateliers, performances, conférences, rencontres et workshop rythmeront l’année.

« Comme Ste Victoire », un concours de peinture grand public sur le thème du chaos de Viella.

+33 6 73 44 54 10

