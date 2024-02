Concours de peinture l’espace du Large Quiberville, dimanche 4 août 2024.

Concours de peinture l’espace du Large Quiberville Seine-Maritime

La commune organise son habituel concours de peinture à Quiberville-sur-Mer !

2 Concours avec exposition à l’Espace du Large

On vous attend nombreux, artistes et contemplateurs !

Inscription obligatoire. Renseignements et inscriptions auprès de Veronica Canzanella.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 09:00:00

fin : 2024-08-04 20:00:00

l’espace du Large Rue de l’Eglise

Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie vcanzanella77@gmail.com

