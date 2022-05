Concours de peinture Patrimoine pour tous Coulaures, 18 septembre 2022, Coulaures.

Concours de peinture Patrimoine pour tous devant la chapelle Le bourg Coulaures

2022-09-18 08:30:00 – 2022-09-18 18:00:00 devant la chapelle Le bourg

Coulaures 24420

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Concours ouvert aux adultes et enfants.

Nombreux prix dont le prix de la ville. Inscription gratuite.

8h30 – 10h Devant la Chapelle Inscription, tamponnage du support vierge.

17h Devant la Chapelle Dépôt des œuvres réalisées dans la journée, présentées sans signature – N’oubliez pas d’apporter votre chevalet pour présentation de votre peinture !

17h – 18h Délibération du Jury et vote du Public.

18h30 Remise des Prix de la Ville et des Sponsors.

+33 5 53 05 01 16

image libre pixabay

devant la chapelle Le bourg Coulaures

dernière mise à jour : 2022-04-05 par