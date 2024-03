Concours de peinture Mortemart, dimanche 21 juillet 2024.

Concours de peinture Mortemart Haute-Vienne

Concours de peinture dans la rue conjointement organisé par l’association Couleurs d’Aquitaine et la commune de Mortemart. Accessible au plus grand nombre, ce concours gratuit s’adresse aux artistes débutants comme aux confirmés, jeunes et moins jeunes, invités à observer, découvrir ou redécouvrir le patrimoine architectural et paysager du village. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 08:00:00

fin : 2024-07-21 19:00:00

Bourg et Golf de Mortemart

Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine mairiemortemart@wanadoo.fr

L’événement Concours de peinture Mortemart a été mis à jour le 2024-03-12 par SPL Terres de Limousin