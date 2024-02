Concours de peinture Maison Félix St lyphard, samedi 11 mai 2024.

Concours de peinture Tout le monde peut participer. Choix parmi trois thèmes. Technique au choix Samedi 11 mai, 08h00 Maison Félix Public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-11T08:00:00+02:00 – 2024-05-11T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-11T08:00:00+02:00 – 2024-05-11T18:00:00+02:00

Maison Félix Rue de la Brière 44410 St lyphard St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 10 82 47 06 »}, {« type »: « email », « value »: « kerdatelier44@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concours-de-peinture-st-lyphard.html »}]

CULTURE FAMILLE